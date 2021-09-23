Саратов, 23 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки подтвердили 283 новых случая заражения коронавирусом, выписались по выздоровлении 254 пациента. Сообщает об этом 23 сентября региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 131 пациента, с признаками ОРВИ — 142 человека, у 10 — бессимптомное течение заболевания. Всего по состоянию на 23 сентября зарегистрировано 86 678 заражений. Выздоровели с начала наблюдения 79 190 человек.

В Саратове вновь выявили наибольшее количество заболевших за сутки — 104 случая, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители в возрасте до 20 лет — 61 человек, накануне заболели 69 жителей данной возрастной группы.

Как сообщало ИА REGNUM, из резервного фонда правительства Саратовской области будет выделено дополнительно 30 млн рублей на лекарственное обеспечение больных коронавирусом, получающих лечение на дому.

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