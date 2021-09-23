Ханты-Мансийск, 23 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Югре всё чаще стали пропадать в лесу грибники. Об этом сообщает пресс-служба «Центроспаса-Югры».

Лес

Только за 22 сентября 2021 года в лесах Ханты-Мансийского округа потерялись и были найдены 13 человек. В основном люди так увлекаются тихой охотой, что потом не могут найти дорогу к личным автомобилям. Выручает сотовая связь, по которой они вызывают спасателей и возвращаются домой.

На 38 км автодороги «Нягань — Лорба» в лесу заблудился мужчина 1991 года рождения на 46 км этой же дороги две женщины 1976 и 1956 годов рождения. Их обнаружили при помощи сигнального говорящего устройства. На 33 км автодороги «Нягань — Талинка» заблудился и найден мужчина 1972 года рождения.

Группа спасателей в этот же день выезжала на 62 км автодороги «Нягань — Ем-Ега» по сообщению мужчины 1987 года рождения.

На одном из месторождений Кондинского района в лесу заблудились люди 1966, 1969, 1981 годов рождения. На 76 км автодороги «Унъюган-Коммунистический» заблудились в лесу двое подростков 2005 и 2003 годов рождения. В посёлке Селава с помощью спасателей были найдены две женщины 1963 и 1959 годов рождения в удовлетворительном состоянии. На озеро Мысовое в посёлке Мостотряд вывели мужчину 1971 года рождения.