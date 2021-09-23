Хасавюрт, Дагестан, 23 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Дагестане в ходе расследования причин пожара в гостинице Хасавюрта задержан ее хозяин. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого, сообщили 23 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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«В ходе расследования уголовного дела по подозрению в совершении данного преступления задержан 47-летний владелец гостиницы. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении следственного органа.

Напомним, пожар в одной из гостиниц города Хасавюрта произошел в ночь на 21 сентября. Из огня не удалось спасти троих человек, один из которых оказался 18-летним чемпионом многих первенств России по вольной борьбе. В больницу доставлены шестеро пострадавших. После осмотра медиков двоих из них переправили в ожоговый центр Махачкалы. Одного пострадавшего с ожогами почти 100% поверхности тела транспортировать на лечение туда пока не представляется возможным.

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