Лондон, , 09:19 — REGNUM Иран должен возобновить переговоры по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. С таким призывом по итогам переговоров с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир Абдоллахияном на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.

Иран и США Commons.wikimedia.org

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«Важная встреча сегодня с министром иностранных дел Хосейном Абдоллахияном. Я потребовала немедленных действий по двум темам», — написала в Twitter глава британского внешнеполитического ведомства.

Трасс уточнила, что, во-первых, она решительно настроена добиться освобождения задержанных в Иране британских граждан.

https://twitter.com/trussliz/status/1440737719982850048

«И я хочу вернуть Иран за стол переговоров по ядерной сделке, вернуть на переговоры в Вену», — добавила глава МИД Соединённого Королевства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что встреча министров Великобритании, Китая, Франции, Германии и России — стран-подписантов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной проблеме Ирана — с Ираном в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН не состоится.

Предварительно дипломаты планировали провести министерскую встречу сторон ядерной сделки 2015 года для возвращения к переговорам по СВПД 22 сентября в кулуарах ежегодной встречи мировых лидеров в ООН.

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