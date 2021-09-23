«Тоттенхэм» обыграл «Вулверхэмптон» по пенальти в матче Кубка лиги
Вулвергемптон, Великобритания, 23 сентября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги. Встреча прошла завершилась со счётом 2:2 (3:2 — по пенальти).
Футбольный клуб «Тоттенхэм»
В составе «Тоттенхэма» голы забили полузащитник Тангай Н'Домбеле и нападающий Гарри Кейн. «Вулверхэмптон» смог отыграться благодаря мячам Леандера Дендонкера и Даниэла Каштелу.
В серии пенальти точнее были футболисты «Тоттенхэма».
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