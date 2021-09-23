Вулвергемптон, Великобритания, 23 сентября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги. Встреча прошла завершилась со счётом 2:2 (3:2 — по пенальти).

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

В составе «Тоттенхэма» голы забили полузащитник Тангай Н'Домбеле и нападающий Гарри Кейн. «Вулверхэмптон» смог отыграться благодаря мячам Леандера Дендонкера и Даниэла Каштелу.

В серии пенальти точнее были футболисты «Тоттенхэма».

Читайте также: «Челси» по пенальти победил «Астон Виллу» в матче Кубка лиги