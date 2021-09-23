Челябинск, 23 сентября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Тракторозаводском районе Челябинска из пенсии сироты по потере кормильца взыскали долги его отца. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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В надзорный орган обратилась опекуном несовершеннолетнего внука. Его родители ранее умерли. На банковский счёт его отца перечислялась пенсия по потере кормильца. Однако эти деньги были удержаны в счёт погашения задолженностей мужчины по исполнительным производствам.

Прокуратура потребовала вернуть деньги сироте. Суды встали на сторону надзорного ведомства. Исполнение решения суда находится на контроле.