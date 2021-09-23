Москва, 23 сентября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Компания Genesis представила в Москве две новые модели — кроссовер GV70 и рестайлинговый спорт-седан G70. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Genesis Genesis GV70

Дебют моделей прошел в рамках Brand New Day — ежегодного мероприятия компании, посвященного новым продуктам марки.

Genesis GV70 — это второй кроссовер марки, получивший яркий спортивный дизайн. В России он представлен тремя двигателями, среди которых два бензиновых мотора объмом 2,5 и 3,5 л, выдающих 249 и 379 л. с. соответственно, а также дизель мощностью 199 л. с. (2,2 л).

В качестве трансмиссии кроссовер получил 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Полноприводная модель представлена в пяти версиях, стоимостью от 4 150 000 рублей.

Обновленный седан Genesis G70 также представлен в пяти модификациях. Моторная линейка модели состоит из 370-сильного мотора V6 с двойным турбонаддувом объёмом 3,3 л и двухлитрового рядного V4 мощностью 197 и 247 л. с. Седан G70 продается по цене от 3 100 000 рублей.

Напомним, Genesis планирует оснастить кроссовер GV60 системой Face Connect, которая распознает человеческие лица, а также позволяет открывать и закрывать двери без использования смарт-ключа.

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