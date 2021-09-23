Атомная подлодка «Генералиссимус Суворов» выйдет на испытания в 2022 году
Москва, 23 сентября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В 2022 году выйдет в море для проведения испытаний второй серийный атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А (проект «Борей-А») «Генералиссимус Суворов», который строится на предприятии «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию — ОСК). Об этом 23 сентября сообщил заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев.
«В следующем году крейсеру предстоят морские испытания, поэтому перед спуском на воду будет выполнен максимально возможный объем монтажных работ», — заявил он в интервью ТАСС, говоря о сроках сдачи названной подводной лодки.
Также Королев рассказал, в данный момент подводный крейсер готовится к спуску на воду и дата этого события будет известна до конца текущего года.
«Сформирован корпус корабля, в который погружено все необходимое крупногабаритное оборудование, затягиваются сотни километров кабелей, формируются энергетические линии и бортовые сети, механизмы общекорабельного характера. Темп работ достаточно высок. У северодвинцев все идет по графику», — добавил заместитель генерального директора ОСК.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев рассказал, что в 2023 году выйдет в море на испытания тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144.2М «Адмирал Нахимов», который в настоящее время проходит ремонт и модернизацию на предприятии «Севмаш» (входит в ОСК).