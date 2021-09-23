Москва, 23 сентября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В 2022 году выйдет в море для проведения испытаний второй серийный атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А (проект «Борей-А») «Генералиссимус Суворов», который строится на предприятии «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию — ОСК). Об этом 23 сентября сообщил заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев.

РПКСН серии «Борей» в Северодвинске

«В следующем году крейсеру предстоят морские испытания, поэтому перед спуском на воду будет выполнен максимально возможный объем монтажных работ», — заявил он в интервью ТАСС, говоря о сроках сдачи названной подводной лодки.

Также Королев рассказал, в данный момент подводный крейсер готовится к спуску на воду и дата этого события будет известна до конца текущего года.

«Сформирован корпус корабля, в который погружено все необходимое крупногабаритное оборудование, затягиваются сотни километров кабелей, формируются энергетические линии и бортовые сети, механизмы общекорабельного характера. Темп работ достаточно высок. У северодвинцев все идет по графику», — добавил заместитель генерального директора ОСК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев рассказал, что в 2023 году выйдет в море на испытания тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144.2М «Адмирал Нахимов», который в настоящее время проходит ремонт и модернизацию на предприятии «Севмаш» (входит в ОСК).