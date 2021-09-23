Лондон, 23 сентября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» одержал победу над «Астон Виллой» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги. Встреча прошла завершилась со счётом 1:1 (4:3 — по пенальти).

Pixabay.com Эмблема «Челси»

На 54-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Челси» Тимо Вернер, а спустя десять минут форвард «Астон Виллы» Кэмерон Арчер восстановил равновесие.

В серии пенальти точнее были футболисты «Челси». Решающий улар исполнил защитник Рис Джеймс.

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