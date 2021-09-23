Хабаровск, 23 сентября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В Хабаровском крае всем школьникам из многодетных семей будут оплачивать проезд в общественном транспорте — родителям необходимо оформить транспортную карту либо бесконтактную банковскую карту «МИР», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус

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Лимит на один месяц — 1000 рублей. Можно получить либо деньгами, либо оформить карту. Мера поддержки по предоставлению льготного проезда действует с 2019 года.

«Кроме школьников из многодетных семей, она распространяется также на людей пожилого возраста и федеральных льготников. Механизм проезда по банковской карте заработал с 1 февраля 2021 года. За этот период им воспользовались 4,4 тысячи граждан, расходы краевого бюджета составили 4,3 млн рублей», — добавили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Николо-Гора Первомайского района Ярославской области школьники вынуждены добираться на учёбу в райцентр не на школьном автобусе, а за свои деньги.