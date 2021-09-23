Москва, , 09:08 — REGNUM В 2023 году выйдет в море на испытания тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144.2М «Адмирал Нахимов», который в настоящее время проходит ремонт и модернизацию на предприятии «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию — ОСК). Об этом 23 сентября сообщил заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» Минобороны России

«Будем все же считать, что мы в графике. А нюансы, как водится, есть. Думаю, крейсер выйдет на испытания в 2023 году», — заявил он в интервью ТАСС.

При этом Королев рассказал, что во время модернизации крейсера приходится решать много вопросов по энергетике, оружию и радиоэлектронному вооружению корабля, а также, что проводится огромный блок работ по комплексу ракетного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов в ходе рабочей поездки на Черноморский флот (ЧФ) посетил судостроительный завод «Море» в Феодосии.