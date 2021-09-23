Москва, 23 сентября 2021, 09:08 — REGNUM В 2023 году выйдет в море на испытания тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144.2М «Адмирал Нахимов», который в настоящее время проходит ремонт и модернизацию на предприятии «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию — ОСК). Об этом 23 сентября сообщил заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов»
Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов»
Минобороны России

«Будем все же считать, что мы в графике. А нюансы, как водится, есть. Думаю, крейсер выйдет на испытания в 2023 году», — заявил он в интервью ТАСС.

При этом Королев рассказал, что во время модернизации крейсера приходится решать много вопросов по энергетике, оружию и радиоэлектронному вооружению корабля, а также, что проводится огромный блок работ по комплексу ракетного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов в ходе рабочей поездки на Черноморский флот (ЧФ) посетил судостроительный завод «Море» в Феодосии.