Лондон, 23 сентября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Уимблдоном» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги. Встреча прошла завершилась со счётом 3:0.

ФК «Арсенал»

В составе «Арсенала» голы забили нападающий Александр Ляказетт, реализовавший пенальти, полузащитник Эмиль Смит и форвард Эдвард Нкетиа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Манчестер Юнайтед» без Роналду проиграл «Вест Хэму» и вылетел из Кубка лиги.

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