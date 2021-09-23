Нур-Султан, , 09:18 — REGNUM Власти Казахстана готовы предоставить логистическую площадку для гуманитарных грузов и тем самым внести свой вклад в помощь Афганистану. Об этом казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил в выступлении на Генассамблее ООН, которое транслировалось в записи.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

Он пояснил, что предлагает создать региональный хаб в Алма-Ате. Казахстан готов сотрудничать с ООН и региональными организациями в этом направлении.

Токаев заявил, что Афганистан следует рассматривать не как угрозу, а как возможность. Эта страна внесёт свой вклад в развитие региона, если будет стабильной. А ключ к стабильности — в экономическом развитии.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре ООН организовала в Женеве донорскую конференцию, на которой страны пообещали предоставить в помощь Афганистану около $1,2 млрд.

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