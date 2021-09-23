Пермь, 23 сентября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В Пермском крае с начала 2021 года к административной ответственности за неподобающее поведение в здании суда привлечен 661 человек, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

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Общая сумма штрафов составила около 300 тыс. рублей. По сравнению с 2020 годом число агрессивных и несдержанных на язык граждан увеличилось на 230 человек.

По данным ведомства, люди наказаны за нецензурную брань и отсутствие реакции на замечания по поводу неадекватного поведения.