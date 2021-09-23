Сеул, 23 сентября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Южная Корея занимает седьмое место в мире по скорости интернета. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные сайте Speedtest.net компании Ookla.

В интернете

По сравнению с 2020 годом, страна Утренней свежести опустилась на три ступени.

В топ-6 стран с быстрым широкополосным доступом вошли: Монако, Сингапур, Гонконг, Таиланд, Румыния и Швейцария.

Между тем, по скорости мобильного интернета Южная Корея второй год подряд занимает второе место, уступив первенство ОАЭ. За ними в десятке лидеров следуют Катар, Китай, Кипр, Норвегия, Саудовская Аравия, Кувейт, Австралия и Болгария.

Отметим, что средняя средняя скорость интернета в мире составляет 107,5 Мбит/с, а мобильного — 55,1 Мбит/с, что на 31,9% и 59,5% больше, чем в 2020 году.