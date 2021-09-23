Уфа, 23 сентября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Женщина скончалась в медучреждении после ДТП в Башкирии. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

ДТП

Сообщается, что рано утром 21 сентября в г. Белебей на улице Восточная автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился неустановленный водитель, двигался по обочине и наехал на металлическую опору.

«Место ДТП водитель оставил и был установлен только вечером после его обращения за медицинской помощью с травмами головы. Также стало известно, что травмы получила и его спутница, 22-летняя местная жительница. Позже она и скончалась от повреждений внутренних органов в больнице», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что автомашина «Лада Гранта» не была зарегистрирована в установленном порядке.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии девять человек направили в больницу после ДТП с КамАЗом.