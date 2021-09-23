Якутск, 23 сентября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Якутии 84 отделения и шесть пунктов почтовой связи не работают из-за отсутствия работников, ещё 30 — закрыты из-за аварийности зданий. Прокуратура региона внесла представления об устранении нарушений в работе службы почтовой связи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

Газета «Ленский вестник» Отделение «Почты России» в посёлке Пеледуй, Якутия

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"Установлено, что управлением федеральной почтовой службы Якутии — филиала АО «Почта России» не обеспечивается в полной мере доступность и качество услуг почтовой связи», — подчеркнули в прокуратуре.

В ветхом состоянии находятся 23 здания отделений «Почты России», их износ составляет более 75%. Ещё в четырёх помещениях почтовой службы выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Помимо этого, «Почта России» не соблюдала сроки доставки отправлений в отдалённые населённые пункты республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии после жалоб пяти жителей на качество доставки почтовых отправлений «Почту России» оштрафовали на 40 тыс. рублей.