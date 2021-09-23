Джакарта, , 09:00 — REGNUM Президент США Джо Байден пригласил четырех лидеров государств, включая президента Индонезии Джоко Видодо, на глобальный саммит по COVID-19, сообщает Kompas.

Президент Индонезии Джоко Видодо (сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia

Джо Байден пригласил мировых лидеров спасти людей от пандемии, потому что из-за коронавируса погибло более 4 миллионов жизней.

Президент США призывает всех мировых лидеров как можно скорее провести вакцинацию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ставит задачу привить от коронавируса не менее 40% населения мира в этом году и 70% населения к 2022 году.

Приглашение Байдена было принято президентом Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии призвало власти Афганистана сдержать свое обещание после успешного установления контроля над страной.

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