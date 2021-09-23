Джакарта, 23 сентября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден пригласил четырех лидеров государств, включая президента Индонезии Джоко Видодо, на глобальный саммит по COVID-19, сообщает Kompas.

(сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia Президент Индонезии Джоко Видодо

Джо Байден пригласил мировых лидеров спасти людей от пандемии, потому что из-за коронавируса погибло более 4 миллионов жизней.

Президент США призывает всех мировых лидеров как можно скорее провести вакцинацию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ставит задачу привить от коронавируса не менее 40% населения мира в этом году и 70% населения к 2022 году.

Приглашение Байдена было принято президентом Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии призвало власти Афганистана сдержать свое обещание после успешного установления контроля над страной.