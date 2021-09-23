Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, 23 сентября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. На севере Красноярского края полицейские установили личность мужчины, повредившего банкомат. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД России по региону.

Пименов Юрий. Натюрморт с тыквой и сковородой

По данным ведомства, инцидент произошёл на Таймыре в сентябре 2021 года. Управляющая банком сообщила в полицию о том, что поздно ночью неизвестные повредили банкомат. Сумма ущерба составила более 124 тысяч рублей.

Под подозрение полицейских попал ранее не судимый горожанин 1982 года рождения. Накануне он пользовался банкоматом.

Установлено, что мужчина с супругой хотели внести деньги на счёт через банкомат, однако не смогли из-за технической ошибки. Деньги остались в банкомате и не поступили на счёт.

После этого мужчина пришёл домой, взял кухонную сковороду и направился к банкомату. Разбив имущество банка, он скрылся с места происшествия.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге посетители кафе оказались в отделении полиции после того, как не захотели расходиться по домам из закрывающегося заведения.