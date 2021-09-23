Ханты-Мансийск, 23 сентября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В Югре эпидемический порог по острой респираторной инфекции (ОРВИ) превышен на 53,8%. Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных категориях населения, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора ХМАО.

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Превышен эпидпорог среди детей в возрасте 7−14 лет на 51,7%. Большое превышение числа заболевших наблюдается и среди взрослого населения — на 40,5%.

Учебный процесс приостановлен в 18 группах в 14 детских садах Нефтеюганского и Октябрьского районов, городов Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Нягань, Пыть-Ях.

А также в 74 классах 36-ти школ Нефтеюганского и Октябрьского районов, городов Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Нягань, Пыть-Ях, Лангепас, Покачи, Белоярский.