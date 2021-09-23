Манчестер, Великобритания, 23 сентября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 0:1.

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Единственный гол в матче забил полузащитник «Вест Хэма» Мануэль Лансини на девятой минуте.

В заявке «Манчестер Юнайтед» на этот матч отсутствовал португальский форвард Криштиану Роналду. В составе «Вест Хэма» весь матч отыграл экс-хавбек «Спартака» Алекс Крал, а бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич вышел на замену на 69-й минуте.