Кызыл, 23 сентября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В Туве за восемь месяцев с начала 2021 года уровень детской преступности снизился на 26,6%. В региональном минобрнауки связали это с увеличением числа педагогов-мужчин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Цитата из х/ф «Большая перемена». Реж. Алексей Коренев. 1972-1973. СССР Молодой учитель

В рамках регионального проекта «Формирование управленческих кадров из числа педагогов-мужчин» последние выступают наставниками для детей, находящихся в группе риска.

«Наибольшее количество педагогов-мужчин насчитывается в школах города Кызыла и Дзун-Хемчикского района, в которых отмечается стабильная ситуация по преступности среди несовершеннолетних», — отметили в правительстве.

По мнению сотрудников министерства, участие в учебном процессе преподавателей-мужчин положительно влияет и на воспитательные функции учебных заведений.

Добавим, проект был разработан в 2014 году в связи с тем, что во многих неполных семьях дети воспитываются без отцов. Негативные стороны такого типа воспитания, по мнению инициаторов, должно частично нивелировать увеличение доли мужчин среди учителей. В результате, если в 2014 году мужчины составляли 13% учителей школ, то в 2021 году их доля выросла до 15%.