В Новой Москве построят газопровод высокого давления
Москва, 23 сентября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. На территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) построят Газопровод высокого давления. проект строительства утвердил мэр Сергей Собянин, сообщается на портале мэра столицы.
Протяжённость газопровод высокого давления составит 31 км. Газопровод пройдет вдоль Калужского шоссе и автодороги А107. Также будет построен пункт учета расхода газа с подъездной автодорогой
Главная цель строительства газопровода общей протяженностью 31 километр — обеспечение бесперебойного и безопасного газоснабжения более 50 тысяч жителей Новой Москвы.
Как сообщало ИА REGNUM, в ТиНАО после обращения президента РФ Владимира Путина процесс газификации жилых объектов может ускориться.
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