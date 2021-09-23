Москва, 23 сентября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. На территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) построят Газопровод высокого давления. проект строительства утвердил мэр Сергей Собянин, сообщается на портале мэра столицы.

Pixabay.com Газопровод

Протяжённость газопровод высокого давления составит 31 км. Газопровод пройдет вдоль Калужского шоссе и автодороги А107. Также будет построен пункт учета расхода газа с подъездной автодорогой

Главная цель строительства газопровода общей протяженностью 31 километр — обеспечение бесперебойного и безопасного газоснабжения более 50 тысяч жителей Новой Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ТиНАО после обращения президента РФ Владимира Путина процесс газификации жилых объектов может ускориться.

Читайте подробнее: В Новой Москве ускорят газификацию жилых объектов