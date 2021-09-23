Ульяновск, 23 сентября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В Ульяновске сегодня, 23 сентября, при пожаре на одном из заводов покинули помещение 50 человек. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спасатель

Возгорание произошло около 00:26 в Засвияжском районе Ульяновска. По данным спасателей, произошло загорание десяти погонных метров возвратной ленты в чугунно-литейном цехе компании «УАЗ-Автокомпонент».

В ведомстве отмечают, что пострадавших нет. Здание самостоятельно покинули 50 человек.

В тушении участвовали 40 пожарных, также задействовано семь единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Всего 22 сентября в Ульяновской области зарегистрировано шесть техногенных пожаров, пострадавших нет, эвакуированы восемь человек. Кроме того, потушено три случая возгорания мусора.