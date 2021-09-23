Вашингтон, 23 сентября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Рекордное снижение уровня поддержки президента США Джо Байдена среди американцев объяснила пандемией коронавируса пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Об этом она заявила 22 сентября на брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Капитан Америка

По мнению главы пресс-службы американкой администрации, граждане «живут в условиях угрозы COVID-19, что вызывает обеспокоенность и тревогу у многих из них». Она отметила, что под влиянием пандемии отказываются даже те американцы, которые поддерживают политику Белого дома в вопросе противостояния коронавирусной инфекции.

Вместе с тем Псаки подчеркнула, что команда Байдена «понимает эти обстоятельства», но собираться продолжать «продвижение существующей повестки на долгую перспективу».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября американский институт общественного мнения Gallup опубликовал результаты опроса, согласно которым рейтинг Джо Байдена остается низким и держится на отметке 43%.