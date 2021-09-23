Токио, 23 сентября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Компания Honda представила рестайлинговый кроссовер Passport, а также новую версию модели под названием TrailSport. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Honda Honda Passport TrailSport 2022 года

Новый Passport обладает измененной решёткой радиатора, новыми бамперами и обновленной оптикой с L-образными элементами диодных дневных ходовых огней.

Версия TrailSport получила модернизированное шасси с колеей, которая стала больше на 10 мм. Эта модификация отличается от стандартной модели радиаторной решеткой, дополнительной защитой днища кузова, 18-дюймовыми колесными дисками с резиной 245/60 R18, а также особым оформлением салона.

Интерьер кроссовера выделяется кожаными сиденьями с контрастной строчкой. В список оснащения входят: восьмидюймовый дисплей мультимедиа с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также широкий спектр систем безопасности Honda Sensing.

Рестайлинговая модель получила «атмосферник» V6 объёмом 3,5 л мощностью 280 л. с., который сочетается с девятиступенчатым «автоматом». Модель получила систему полного привода с функцией интеллектуального распределения тяги.

Ранее компания Honda представила новый семиместный кроссовер BR-V второго поколения.

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