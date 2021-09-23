Владивосток, 23 сентября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В Лучегорске Пожарского района 27 сентября откроется центр удэгейской культуры — он призван сохранить историю и традиции коренных народов в Приморье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Коллекция костюмов КМНС

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Создание и открытие центра стало возможным благодаря субсидии из краевого бюджета для социально ориентированных некоммерческих организаций.

В 2020 году территориально-соседская община КМНС в Пожарском районе «Адига» победила в конкурсе для СО НКО Приморья и получила грант на реализацию общественно значимого проекта «Хранители традиций».

Всего в 2020 году победителями краевого конкурса грантов стали 78 социально ориентированных некоммерческих организаций Приморья. Общий объём финансирования из регионального бюджета заявленных ими общественно значимых проектов составил 65 млн рублей. Также 48 НКО стали победителями конкурса президентских грантов. Общий объём финансирования из федерального бюджета составил 92 млн рублей.

Ещё 35,9 млн рублей на реализацию социальных проектов для жителей края привлекли приморские НКО по итогам первого конкурса президентских грантов 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин объявил благодарность участникам проекта по созданию Музея археологии Чудова монастыря на территории Московского Кремля.