Нью-Йорк, США, , 08:58 — REGNUM США поддерживают Ливию, свободную от иностранного вмешательства. Об этом американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил на министерской встрече на полях Генассамблеи ООН, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Ливия David Stanley

В заявлении пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса говорится, что встречу организовали Франция, Германия и Италия. В ней участвовали министры иностранных дел стран-участников Берлинского процесса, представители ООН и соседних с Ливией стран.

«Госсекретарь Блинкен подтвердил поддержку США суверенной, стабильной, единой и безопасной Ливии, свободной от иностранного вмешательства», — указал Прайс.

Глава Госдепа также заявил о поддержке президентских и парламентских выборов в Ливии, намеченных на 24 декабря. Он призвал ливийское руководство обеспечить свободное и справедливое голосование.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре ливийский парламент принял закон о прямых выборах президента страны.

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