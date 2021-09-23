Оренбург, 23 сентября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. В Оренбурге установкой «умных» остановок займется башкирская компания. Она стала единственным участников торгов. Снижения начальной (максимальной) стоимости контракта не призошло, сообщает портал 56orb.ru.

Orenburg.ru Новые остановки в Оренбурге

С победителем аукциона заключен договор на 35,7 млн рублей. В его рамках подрядчик должен установить восемь остановок. Монтаж одной конструкции обойдётся в 4,5 млн рублей.

Башкирская компания давно специализируется на ремонте и поставках остановочных павильонов, однако оренбургский подряд для нее станет крупнейшим. Например, в 2020 году фирма устанавливала 11 остановок в Великом Новгороде за 5,3 млн рублей, отмечает информресурс.