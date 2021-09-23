Чебоксары, 23 сентября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. В Чувашии второй год правительство оказывает поддержку жителям, которые содержат коров. Им выплачивается компенсация. С начала года выплачено более 154 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства республики.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Корова

По данным на 22 сентября, на содержание 48 тыс. коров личным подсобным хозяйствам республики выплачено 154,5 млн рублей. Всего в 2021 году на данные цели предусмотрено 171,4 млн рублей, что на 8% больше к уровню 2020 года.

В аграрном ведомстве отмечают, что в пяти районах объём выплаченных субсидий превысил плановые показатели: в Алатырском, Ибресинском, Марпосадском, Шемуршинском и Янтиковском районах. Отстающими являются два района — Порецкий и Чебоксарский, где освоено соответственно 82% и 77% средств.

До 1 октября в регионе сформируют уточнённый прогноз количества коров и ЛПХ.

Напомним, в Чувашии в хозяйствах населения снизилось производство молока и численность коров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее совладелец крестьянско-фермерского хозяйства, депутат в совете Тукаевского района (Татария) Равиль Миннехузин заявил, что сенью «большого роста цен на молочную продукцию не будет». На рост цен повлияет удорожание стоимости кормов для коров: по его словам, из-за засухи они подорожали на 30−50%.