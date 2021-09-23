Москва, 23 сентября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Жители Москвы могут обратиться в центры госуслуг «Мои документы» и проверить сердце на кардиокресла, Они установлены в 25 МФЦ, сообщается на портале мэра столицы.

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Все желающие смогут сделать электрокардиограмму (ЭКГ) всего за одну минуту. С помощью кардиокресла можно проверить сердечный ритм, не обращаясь в медицинское учреждение.

При снятии кардиограммы необходимо ввести номер полиса ОМСи далее следовать инструкции. Данные кардиограммы поступят в электронную медкарту. Если обнаружится патология, придет sms с приглашением на прием к терапевту.

Как сообщало ИА REGNUM, московские центры государственных услуг «Мои документы» расширили перечень тем для видеоконсультации граждан.

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