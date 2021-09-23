Уфа, 23 сентября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Тело мужчины обнаружили во время тушения пожара на складе в Башкирии. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Gov.ua Пожар

Сообщается, что рано утром 23 сентября в районе Промзоны г. Дюртюли огонь повредил склад площадью 150 кв. метров. По тревоге были подняты спасатели госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям и огнеборцы МЧС России.

Отмечается, что во время тушения пожара было найдено тело мужчины 1980 года рождения.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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