Вашингтон, , 08:43 — REGNUM Обсуждение взаимодействия по Афганистану и ситуацию на Ближнем Востоке, а также в Закавказье провел с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом 23 сентября говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

США — Турция Thegreatmiddleeast.com

В сообщении уточняется, что в ходе беседы Салливан заявил о признательности США турецкой стороне за совместную работу в Афганистане и отметил, что продолжать сотрудничество там важно и особенно важно в вопросе обеспечения постоянного потока гуманитарной помощи нуждающимся в ней афганцам.

«Они обсудили общие усилия по решению глобальных проблем, включая пандемию коронавируса и угрозу изменения климата», — также говорится в заявлении.

Помимо того, отмечается, что стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Закавказье и указали на важность продолжения диалога для улучшения отношений между США и Турцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что поправку к оборонному бюджету США на следующий финансовый год (начинается с 1 октября), запрещающую гражданам страны заключать сделки с суверенным государственным долгом России, внесла палата представителей американского Конгресса.