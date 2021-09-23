* запрещённая в России организация

Екатеринбург, 23 сентября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. В Свердловской области задержали 15 сторонников талибов (организация, чья деятельность запрещена в России). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Экстремисты

По информации ведомства, экстремистская ячейка готовила теракты «в интересах международных террористических структур», с применением взрывчатки и холодного оружия. Организаторами сообщества являлись двое уроженцев одной из стран «одной из стран Центрально-Азиатского региона».

«В результате проведенных в сентябре 2021 года трёх спецопераций при силовой поддержке подразделений специального назначения ФСБ России задержаны пятнадцать членов террористического сообщества», — сообщили в управлении.

Сотрудниками спецслужбы было изъято аммиачно-селитренное взрывчатое вещество общей массой 3 кг.

В отношении пятерых человек возбуждено три уголовных дела по 205.1, 205.2, 205.4, 222.1, 223.1 УК РФ, задержанные арестованы. «В отношении десятерых иностранцев принято решение об их выдворении в страну исхода с закрытием въезда в Российскую Федерацию на различные длительные сроки», — добавили в ФСБ.

Ранее сообщалось о задержании пятерых сторонников «Талибана» (организация, чья деятельность запрещена в России)) в Екатеринбурге.