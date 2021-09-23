Казань, 23 сентября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В столице Татарии на базе агропарка «Казань» 25 сентября состоится традиционная республиканская ярмарка-выставка сельхозпродукции и изделий творчества «Город мастеров» с участием муниципальных районов и образовательных организаций региона. Открытие ярмарки запланировано на 07:00, сообщает минобрнауки РТ.

Борис Кустодиев. Торговка овощами. 1920

На выставке будут представлены выпечка, зерновые культуры, изделия из дерева, металла, изделия декоративно-прикладного творчества, плодоовощные товары, консервированная продукция, швейные изделия, молочные продукты. Также свои поделки представят юные столяры, кузнецы, мастера ковки.

Мероприятие запланировано с проведением культурной программы и музыкальным сопровождением.

ИА REGNUM напоминает, в Казани с 7 августа еженедельно работают специальные сельхозярмарки, развернутые до стабилизации цен в магазинах.

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