Москва, 23 сентября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Научно-производственное объединение «Импульс» из Санкт-Петербурга, которое занимается разработкой систем подготовки и пуска ракет, получило многомиллионный иск от Минобороны РФ. Претензии ведомства арбитраж Москвы к производству пока не принял, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Иск к АО был подан 21 сентября 2021 года. Сумма требований — 24 027 815,73 рубля. Пока детали не сообщались.

В конце августа 2021 года суд частично удовлетворил другой иск министерства, взыскав с НПО 552 тыс. рублей неустойки по госконтракту от 2020 года. А 6 октября будет рассмотрено дело «о взыскании неустойки в размере 9 731 166,88 рубля».

На сайте компании-ответчика уточняется, что она ведет свою историю с 1950-х годов с создания кафедры в институте им. М. И. Калинина. С 1999 года «Импульс» трансформирован из ФГУП в АО. Объединение среди прочего занимается разработкой и внедрением автоматизированных систем управления для РВСН Министерства обороны РФ.