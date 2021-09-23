Ярославль, 23 сентября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Отопление в трамвайном депо «Яргорэлектротранса» на Ленинградском проспекте в Ярославле отсутствует, но будет дано в ближайшее время. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на «Городской телеканал».

City-yaroslavl.ru Трамвайное депо в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод попросила вмешаться в ситуацию лично мэра Ярославля, потому что у рабочих депо из-за холода в цехах к деталям примерзают руки. Владимир Волков усомнился в словах депутата-коммуниста, но выяснилось, что отопления в цехах действительно нет.

На «Яргорэлектротрансе» пояснили «Городскому телеканалу», что отопительный сезон на предприятии начинается после подачи теплоносителя в жилые дома. Также было отмечено, что у «ЯрГЭТ» нет долгов перед теплоснабжающими организациями. В сюжете муниципального телеканала появился и рабочий депо, сообщивший, что сотрудники «ЯрГЭТ» «народ закаленный».

Пресс-служба мэрии Ярославля в течение дня не смогла ответить на запрос корреспондента ИА REGNUM о ситуации с отоплением в трамвайном депо.