Красноярск, 23 сентября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 356 (темп прироста 0,3%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 113 562. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Дарья Драй ИА REGNUM Надпись COVID-19

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Лидируют в регионе по суточным заражениям город Минусинск и Курагинский район.

Из 356 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 64 (темп прироста 0,2%), в Минусинске — 24 (0,6%), в Норильске — 24 (0,4%), в Канске — 22 (0,6%), в Сосновоборске — 20 (1,0%), в Лесосибирске — 13 (0,5%), в Шарыпово — 13 (0,6%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Курагинском — 22 (1,2%), Емельяновском — 11 (0,5%) и Большемуртинском — 11 (1,4%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 2528 человек, снято с наблюдения — 2655. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 27 068 (-127) человек.

За последние сутки в регионе проведено 9364 теста на коронавирус, с начала эпидемии — 3 655 642.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами коронавирусной инфекции в Красноярском крае за прошедшие сутки стали 20 человек.