Майкоп, 23 сентября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В Адыгее начальника колонии №1 заподозрили в краже денежных средств у осужденного. Против сотрудника УФСИН возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и совершении кражи денежных средств с электронного кошелька, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Антон Самарский Колония

Как стало известно, во время проведения досмотра помещения общежития осужденных начальник колонии у одного из отбывающих наказание обнаружил телефон, пользование которым запрещено. Начальник изъял средство связи и присвоил его себе, не составив, как положено, акт об изъятии.

Впоследствии руководитель исправительного учреждения обнаружил, что на электронном кошельке в мобильном приложении телефона имеются электронные денежные средства. Переведя их на счет своего мобильного телефона, начальник колонии похитил их.

В настоящее время в отношении уличенного в хищении возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.