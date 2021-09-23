Соль-Илецк, Оренбургская область, 23 сентября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В Оренбургской области чиновник мэрии Соль-Илецкого городского округа подозревается в коррупции. Сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции полиции выявили факт получения взятки должностным лицом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Ksonline.ru Взятка

По данным ведомства, чиновник, используя служебное положение, получил от местного жителя в качестве взятки три земельных участка. Такое вознаграждение предполагало в ответ оказание содействия в решении нужных вопросов взяткодателю.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Ее санкции предусматривают до 12 лет лишения свободы.