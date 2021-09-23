Москва, 23 сентября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. В августе текущего года средний размер потребительского кредита в России составил 268,5 тыс. рублей, что на 23,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда он составлял 217 тыс. рублей. Об этом 23 сентября рассказали в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ), передает RT.

Кредит

В то же время, как уточнил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, средний размер потребительского кредита в августе 2021 года уменьшился по сравнению с июлем на 1,1%.

«В июле 2021 года он составил 271,6 тыс. рублей», — ответил он.

Вместе с тем, Волков указал, что при принятии банками решения о выдаче кредита и его параметрах они руководствуются значением персонального кредитного рейтинга (ПКР) заёмщика, особенно важным в этом вопросе при выдаче крупных кредитов на сумму свыше 300 тыс. рублей.

Также специалист пояснил, что такие крупные кредиты выдают только заемщикам со значением ПКР на высоком уровне — — 650 баллов и более и добавил, что средний персональный кредитный рейтинг заёмщика по потребительским кредитам в августе составил 628 баллов и снизился за год на шесть баллов.

«При этом для потребкредитов на суммы свыше 300 тыс. рублей значения ПКР выросли: в диапазоне 300—500 тыс. рублей — на два балла, в диапазоне более 500 тыс. рублей — на четыре балла», — заключил Волков.

Как передавало ИА REGNUM, в Банке России сообщили, что рост потребительского кредитования в России в августе ускорился до 2,2% с 1,7% в предыдущем месяце.