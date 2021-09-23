Джакарта, 23 сентября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что правительство призвало власти Афганистана сдержать свое обещание после успешного установления контроля над страной, сообщает Kompas.

Afghanistan Matters Афганистан

«Важно, чтобы власти Афганистана выполнили все данные обещания. Для выполнения этих обещаний необходимы реальные шаги», — заявила Ретно Марсуди.

Индонезия обеспокоена тем, что прогресс, достигнутый Афганистаном, может быть остановлен, в том числе в областях развития и расширения прав и возможностей женщин.

Кроме того, Ретно Марсуди также подчеркнула важность того, чтобы страны G20 вносили свой вклад в преодоление гуманитарного кризиса, произошедшего в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Индонезии заявила, что страна продолжит оказывать помощь Афганистану.