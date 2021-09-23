В Удмуртии провели более 1,69 млн тестов на коронавирус
Ижевск, 23 сентября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 23 сентября провели 1 690 366 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
За минувшие сутки лаборатории республики провели 7732 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 6020 исследований.
Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 18 человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также 18 летальных случаев.
Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1891 человека.
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