Ижевск, 23 сентября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 23 сентября провели 1 690 366 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Министерство здравоохранения Турции Исследования на коронавирус в турецкой больнице

За минувшие сутки лаборатории республики провели 7732 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 6020 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 18 человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также 18 летальных случаев.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1891 человека.

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