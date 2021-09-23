Уфа, 23 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Девять человек направили в больницу для проверки состояния здоровья после ДТП с участием КамАЗа в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что утром 23 сентября спасатели получили сообщение о том, что на первом км автотрассы г. Чишмы — г. Давлеканово около поворота на сахарный завод столкнулись автомобили КамАЗ и УАЗ.

«В результате дорожно-транспортного происшествия для проверки состояния в Чишминскую центральную районную больницу направлены девять человек из числа пассажиров автомобиля УАЗ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП с грузовиком погибли два человека.