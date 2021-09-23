Кызыл, 23 сентября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле возбуждено уголовное дело по факту убийства местной жительницы. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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22 сентября тело женщины с признаками насильственной смерти нашли в её собственной квартире. Её супруг с колото-резанными ранами госпитализирован в больницу.

«В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедшего события. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ведомстве.

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