Сеул, 23 сентября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В период с 1 по 20 сентября экспорт товаров из Южной Кореи вырос на 22,9%, до $36,1 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

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Согласно опубликованным данным, среднесуточный экспорт также вырос на 31,3%.

Экспорт полупроводников увеличился на 7,7%, стальной продукции — на 48,8%, нефтепродуктов — на 95%, легковых автомобилей —на 9,4%, устройств беспроводной связи — на 19,6%, автозапчастей — на 13,1%. Однако экспорт судов, напротив, сократился в годовом исчислении на 54,1%.

Поставки в Китай выросли на 19,7%, в США — на 24,9%, в ЕС — на 34,2%, во Вьетнам — на 8,2%, в Японию — на 33,6%, на Тайвань — на 52,6%.

Импорт товаров в Южную Корею с 1 по 20 сентября вырос на 8,8%, до $35 млрд.

Импорт сырой нефти вырос на 85,3%, полупроводников — на 15,8%, нефтепродуктов — на 241,8%, газа — на 170,3%, угля — на 123,5%, оборудования для производства полупроводников — на 100,8%. Однако импорт устройств беспроводной связи, напротив, сократился на 1,7%, легковых автомобилей — на 19,2%.

Поставки из Китая увеличились на 25%, из США — на 27,5%, из ЕС — на 18,8%, из Японии — на 27,3%, из Австралии — на 128,4%, из Саудовской Аравии — на 75,2%, из Тайваня — на 20,6%, из РФ — на 200%.