Ижевск, 23 сентября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 18 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также 18 летальных случаев.

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Скончались женщины в возрасте 56, 59, 60, 61, 64, 73, 85, 86, 93 и 94 лет, а также мужчины в возрасте 44, 65, 66, 68, 79 и 83 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1891 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 сентября в регионе выявили 230 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне был подтвержден 231 положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 51 802 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 7843 жителя.