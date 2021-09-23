Лондон, 23 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. По итогам августа 2021 года продажи новых автомобилей на британском авторынке сократились до уровня 2003 года. Об этом говорится в отчёте британского Общества автопроизводителей и трейдеров (SMMT).

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Всего в прошлом месяце в Великобритании было реализовано 68 033 авто — на 22% меньше по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

В SMMT связывают низкие продажи автомобилей с дефицитом автомобилей у дилеров из-за нехватки электронных компонентов для их производства.

С января по август текущего года на британском авторынке было продано 1 101 302 авто — на 20,3% больше, чем за тот же период 2020 года.

В августе в Великобритании лидером продаж стала немецкая марка Volkswagen. Машин этого бренда было реализовано 6989 экземпляров (-20,5%).

Следом идут марки: Audi (5756 ши.; — 6%), Ford (5205 шт.; — 52%), Toyota (4872 ед., +17,8%) и BMW (4427 ед., — 17,4%).

Напомним, британская компания Fering выпустит внедорожник Pioneer с запасом хода до 7000 км.

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