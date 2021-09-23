Вашингтон, , 08:46 — REGNUM Проект резолюции, в котором говорится о «злонамеренной деятельности» России против Украины, представила на рассмотрение Конгресса США группа сенаторов во главе с демократом Джин Шахин. Документ подготовлен по случаю 30-летия украинской независимости, сообщает 23 сентября RT.

Джин Шахин Securityconference.org

Авторы документа упоминают значимые для Украины события, которые произошли с 1990 года, а также отмечают, что против Киева якобы направлена «злонамеренная деятельность» Москвы. К таковой сенаторы отнесли «вторжение» на украинскую территорию и «оккупацию» полуострова Крым.

«Сенат осуждает продолжающуюся злонамеренную деятельность Российской Федерации против Украины и продолжает призывать российские власти немедленно прекратить любые действия, нацеленные на ослабление Украины и дестабилизацию Европы», — подчёркивают сенаторы.

В документе есть их призыв к американскому правительству и союзникам усиливать санкции в отношении России, чтобы принудить её «уважать территориальную целостность Украины».

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